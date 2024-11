Meteo, Mario Giuliacci: l'ora del gelo artico. Dove e quando, ecco le date critiche

26 novembre 2024 a

a

a

Correnti fredde porteranno a un nuovo abbassamento delle temperature e al ritorno del gelo in gran parte del Paese: le date da segnare sul calendario sono venerdì 29 e sabato 30 novembre, quando è probabile che l'aria artica irrompa da est, scivolando prima sui Balcani. Il calo termico, inoltre, potrebbe essere accompagnato da un forte maltempo con piogge e venti forti soprattutto al Centro e al Sud. Dunque, un assaggio di inverno dopo qualche giorno di clima mite. Tra l'altro, non è esclusa qualche nevicata.

La vera novità, come spiega il sito meteogiuliacci.it, potrebbe arrivare però intorno al 4-5 dicembre, quando è probabile che sulla nostra Penisola soffino delle correnti gelide di origine artica, capaci di espandersi a tutta l'Italia e di innescare giornate fredde, con la possibilità di nevicate anche a quote basse. In ogni caso, per ora si tratta solo di una proiezione a lungo termine. Nonostante manchino ancora diversi giorni a quel momento, questo scenario di freddo e gelo appare comunque credibile.

"Quando arriva il vero peggioramento": Giuliacci, una previsione da incubo

Nelle prossime 48 ore, invece, è attesa qualche pioggia sospinta da venti meridionali per via di una nuova perturbazione atlantica: lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo de il Meteo.it sottolineando che "questo peggioramento del tempo interesserà soprattutto la Liguria e la Lombardia, mentre mercoledì toccherà al Nordest, specie al primo mattino". Un modesto peggioramento, poi, è atteso anche in Toscana. Le regioni meridionali invece saranno in gran parte escluse dal transito instabile e soltanto in Campania ci potranno essere alcune piogge, ma comunque deboli e intermittenti.