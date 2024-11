Pistoia, violenta una ragazza nella parrocchia di don Biancalani: chi è stato arrestato

30 novembre 2024 a

Violenza sessuale aggravata: con questa accusa è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 32enne, irregolare in Italia, di origine liberiana, che all'interno della canonica della parrocchia di Vicofaro a Pistoia, dove era ospite da circa un mese, avrebbe tentato di violentare una ragazza che aveva conosciuto poco prima alla stazione di Montecatini (Pistoia). I fatti, avvenuti la notte di martedì scorso, sono riportati oggi dal quotidiano Il Tirreno.

A salvare la ragazza sarebbero stati altri immigrati ospiti della parrocchia di don Massimo Biancalani, svegliati dalle urla della giovane. Uno di loro avrebbe bloccato il 32enne minacciandolo con una lametta. La giovane è così riuscita a scappare e a raggiungere la stazione ferroviaria di Pistoia, da dove ha telefonato al 112. Trasportata da un'ambulanza al pronto soccorso per essere visitata, una volta dimessa è stata accompagnata in questura per sporgere denuncia. Agli agenti della Squadra mobile ha mostrato una foto dell'uomo, un selfie che il 32enne si era scattato con il cellulare di lei mentre erano insieme la sera precedente.

Grazie a quell'immagine i poliziotti sono riusciti a identificarlo attraverso il programma di riconoscimento facciale collegato con le banche dati delle forze dell'ordine, l'uomo aveva infatti precedenti di polizia legati allo spaccio. A quel punto gli agenti della Squadra mobile sono andati nella parrocchia di Vicofaro e hanno sottoposto il 32enne a fermo di polizia giudiziaria per il pericolo di fuga.