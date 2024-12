Meteo, Immacolata rovinata: è allarme per l'8 dicembre, dove colpisce la burrasca

02 dicembre 2024 a

Preparatevi al freddo più freddo di sempre. Stando agli esperti nel ponte dell'Immacolata l'Italia verrà attraversata da una delle ondate di freddo più intense della stagione. Al punto che per indicarla viene definita la "burrasca dell'Immacolata". Ecco allora che il prossimo weekend - sono le previsioni di 3BMeteo - assisteremo a vento, neve e un crollo delle temperature.

Non solo, perché i primi cambiamenti ci saranno già i prossimi giorni quando aumenteranno le probabilità di assistere a una pulsazione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Islanda, una dinamica che favorirebbe la discesa massiccia di aria di estrazione artica su gran parte dell'Europa. La colata artica andrà ad alimentare una circolazione ciclonica fredda nel cuore del Vecchio Continente il cui raggio d'azione dovrebbe coinvolgere anche l'Italia con una depressione secondaria sui nostri mari.

Nel frattempo l'aria fredda dovrebbe dilagare lungo lo Stivale da Nord a Sud soprattutto nel corso dell'Immacolata, con generale deciso calo termico (probabilmente a tratti smorzato sulle regioni di Nordovest per effetto dei venti di Foehn). Le precipitazioni invece dovrebbero riguardare soprattutto il Centrosud con neve anche a quote basse. Non è finita qui, perché non sono escluse forti raffiche di vento. E proprio l'8 dicembre, quando il vento potrà superare i 70-80km/h soprattutto sul versante tirrenico, fino a oltre 100km/h sulla Sardegna (ivi con mareggiate importanti). Venti tempestosi anche in quota su Alpi e Appennino con possibili disagi.