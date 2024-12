Meteo Giuliacci, pioggia, neve e freddo: ecco quando arriva il peggioramento da incubo

03 dicembre 2024 a

Pioggia, vento, freddo e neve: questo ci aspetta nei prossimi giorni. Una prima perturbazione, nella parte centrale di questa settimana, porterà con sé forte maltempo, soprattutto al Centro-Sud. Poi, altre due perturbazioni sono attese, in rapida sequenza, durante il weekend, che dunque sarà dominato da pioggia e neve in gran parte d'Italia. In particolare, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre sono attesi rovesci da nord a sud: sabato la pioggia bagnerà soprattutto il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sardegna, mentre domenica pioverà a tratti su quasi tutta l'Italia. Solo il Nordovest verrà parzialmente risparmiato.

Insieme alla pioggia, questo weekend porterà con sé anche vento forte e freddo, soprattutto domenica 8. La seconda perturbazione, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, trascinerà sull'Italia delle correnti fredde, che faranno calare le temperature in maniera vertiginosa. Quanto basta a portare la neve fino a quote piuttosto basse. Nella seconda parte di sabato 7 dicembre, quindi, la neve imbiancherà gran parte dell'Arco Alpino al di sopra dei 500-800 metri e l'Appennino Settentrionale oltre i 1000 metri. Per domenica, invece, sono attese delle nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e al di sopra di 600-1000 metri sull'Appennino Centrale e Settentrionale.