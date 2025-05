Conclave, chi sono i 3 stranieri che hanno profanato San Pietro

Uno striscione, in lingua inglese, che inneggiava la figura islamica del Mahdi, è stato posto sotto sequestro questa mattina dagli agenti dell’Unità Spe della Polizia Locale di Roma Capitale, (Sicurezza pubblica emergenziale), in prossimità del palco dell’area stampa sito vicino la Basilica di San Pietro, dove si sta svolgendo il conclave. La pattuglia ha fermato subito i tre uomini che hanno esposto il manifesto, recante un QR code di rimando ad un video di matrice islamica e che sottolinea l’importanza della figura del Mahdi, al posto del Papa.

Oltre al sequestro dello striscione, è scattata la denuncia per i tre: un 41enne spagnolo e per due cittadini svizzeri di 30 e 41 anni, accusati di manifestazione non autorizzata e interruzione di funzione religiosa, in quanto hanno impedito l’accesso dei fedeli alla via crucis. Subito allertato il personale della Digos della Polizia di Stato, che è sopraggiunto sul posto e ha avviato ulteriori accertamenti sul caso. Intanto all'interno della Sistina dove si sta per scegliere il nuovo Papa, tutto è compiuto.