Cardinale Pizzaballa, clamoroso: come lo sorprendono nella Cappella Sistina

Mentre tutti i cardinali elettori erano intenti a leggere e pregare all'inizio del Conclave , il porporato italiano Pierbattista Pizzaballa non è riuscito a rimanere concentrato sul breviario davanti a sé: come si vede in un filmato diventato virale online, il cardinale si è distratto per qualche istante e, col naso all'insù verso la volta, si è messo ad ammirare gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina.

Ieri un endorsement per lui è arrivato dalla Cnn. L'emittente statunitense si è sbilanciata ampiamente a suo favore. Mamma Maria, invece, non sa bene cosa augurarsi. "Le vie del Signore sono infinite", ha detto ai cronisti che hanno parlato della possibilità che suo figlio diventi Papa. Poi ha spiegato: "Se deve arrivare fin lì va bene, però va bene anche se torna a Gerusalemme. Lì ha trascorso tanti anni e ha fatto bene. A me non dispiacerebbe. Se rimane a Roma è un altro compito, ma in Terra Santa ha sempre fatto il suo dovere". E ancora: "A Gerusalemme sono riuscita ad andare tre volte. Se venisse eletto Papa, non so quanto tempo libero gli rimarrebbe".