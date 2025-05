Conclave, il cibo vietato per motivi di sicurezza ai cardinali

Dopo la terza votazione, seconda di giornata, con tanto di fumata nera, i 133 cardinali possono andare a pranzo. Un'ora di tempo per rifocillarsi, un'altra ora per riposare. E poi di nuovo tutti in Conclave, in Cappella Sistina, per un pomeriggio che potrebbe regalare alla Chiesa il prossimo Pontefice. Serve calma e sangue freddo. E una alimentazione corretta, per evitare qualsiasi scivolone.

Anche per questo, la dieta dei monsignori è rigidissima. E non solo per motivi di salute. I pasti sono preparati rigorosamente all’interno del Vaticano dalle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Il menu, come ovvio dato il momento e l'età dei commensali, è sobrio e leggero: carni bianche, pesce, cereali, ortaggi, frutta di stagione. Non solo: sono vietati tassativamente anche i dolci ripeini e qualsiasi pietanza elaborata. Motivi di digestione, certo, ma pure di sicurezza: il timore è che qualcuno possa inserirvi dentro dei messaggi da recapitare a questo o quel cardinale. Roba da 007. Gli elettori che venissero colti a trasgredire questa legge verrebbero scomunicati, proprio come per chi infrange il voto di fedeltà e segretezza in fase di voto.