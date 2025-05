Si sono tenute la seconda e la terza votazione del Conclave 2025. I Cardinali non hanno ancora trovato una maggioranza come indicato dalla fumata nera emessa dal comignolo sul tetto della Cappella Sistina. A seguito della fumata nera, uno sbuffo di fumo di colore bianco ha fatto pensare a un colpo di scena. Ma si trattava solo del residuo della fumata nera appena avvenuta.



