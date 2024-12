Sergio Malin, 17 mesi di agonia per una cassetta di frutta: la morte più assurda

19 dicembre 2024 a

Tragedia vicino a Rovigo: Sergio Malin, 59 anni, è morto dopo 17 mesi di agonia. Tutto è partito da un drammatico incidente, che alla fine non gli ha lasciato scampo: durante una violenta grandinata, una cassetta di frutta aveva sfondato il vetro della sua auto ferendolo gravemente. Chicchi di grandine grandi come palle da tennis caddero soprattutto nel Ferrarese e in parte del Veneto. Un maltempo devastante che creò non pochi disagi. Tra le sue terribili conseguenze anche la morte di Malin, di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, che è deceduto dopo essere stato in coma dal 23 luglio del 2023.

Quel giorno di luglio, Sergio si trovava con la moglie e la figlia a Cocomaro, vicino a Ferrara, per far visita ai suoceri quando il maltempo si è abbattuto con una violenza improvvisa e devastante. Dal momento che si trovava in auto, l'uomo aveva deciso di fermarsi un attimo per evitare di correre rischi. A un certo punto, però, una cassetta di angurie, trasportata da un camion, è stata scagliata dal vento contro il parabrezza della sua auto. La cassetta ha sfondato il vetro dalla parte del conducente e ha colpito Sergio alla testa con violenza. Illese la moglie e la figlia che viaggiavano con lui. Il 59enne, portato immediatamente in ospedale, non si è mai ripreso. E alla fine si è spento dopo 17 mesi di lotta.