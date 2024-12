Fuori dal coro, pugnalato in taxi davanti alla telecamera: orrore estremo

Roberto Tortora 19 dicembre 2024 a

Ennesimo episodio di violenza nelle turbolente notti delle città italiane. L’ultimo caso in Puglia, a Bari, dove il tassista Francesco Paolo Rubini è stato colpito da 25 coltellate, la sera dell’8 dicembre scorso, durante un tentativo di rapina ai suoi danni da due persone, un uomo e una donna, Giovanni Monno e Angela De Vincenzo.

A Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete 4, viene intervistata proprio la vittima, che racconta il suo orrore: “Lui diceva dammi i soldi, dammi i soldi, e ha cominciato a pugnalarmi, mentre lei cercava di strapparmi il borsello. Questo però non andava via e lui più vedeva che lei non riusciva e più pugnalava. Per fortuna un mio collega si trovava lì di passaggio con un cliente, mi ha sentito che gridavo aiuto e loro sono scappati per fortuna. Non fosse accaduto avrebbero continuato all'infinito finché… non lo so”.

Rubini, 34 anni, poco dopo aver lasciato due clienti in via Ettore Carafa è stato avvicinato da Monno e De Vincenzo per un passaggio in via Brigata Bari. Durante il tragitto i due, dopo aver simulato di non avere il denaro necessario per pagare la corsa e aver chiesto di fermarsi sotto casa di un presunto amico a cui chiedere la somma necessaria, avrebbero puntato un coltello alla gola del conducente, minacciandolo.

Dopo l’aggressione, Francesco è stato medicato in ospedale con 122 punti di sutura. Grazie alla descrizione fornita da Rubini e alle immagini immortalate dalla telecamera che l’uomo aveva a bordo del taxi, i poliziotti qualche ora dopo sono riusciti a identificare e rintracciare i due, portandoli in carcere. Durante la trasmissione di Rete 4 vengono mostrati proprio gli attimi cruciali dalla camera car e sono immagini violentissime, di un uomo in preda ad un’escalation di follia.