Meteo, Mario Giuliacci: "Ecco quando l'Italia finirà sotto zero", chi avrà le vacanze rovinate

Manca sempre meno a Natale. E milioni di italiani si stanno organizzando per ultimare gli ultimi preparativi in vista del cenone del 24 dicembre e del pranzo del 25. C'è chi, come da tradizione, consumerà il pasto in famiglia insieme ai parenti radunati tutti intorno alla tavola. E chi, invece, si sposterà in giro per la Penisola in cerca di un posticino speciale. Ma, stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , sembra proprio che il clima non assisterà gli italiano.

Stando alle ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici, ci sono conferme circa il tempo previsto a Natale, e soprattutto sulla possibilità che durante questa giornata di festa cada anche la neve. Le mappe più aggiornate dicono che sì, in diverse zone del Paese, si vedrà scendere la neve! Sulla nostra Penisola infatti soffieranno gelidi venti settentrionali che renderanno questa giornata decisamente fredda, con temperature in generale al di sotto della norma, specie al Centro-Sud.

Grosse novità rispetto alle scorse annate. Quest'anno le feste natalizie avranno quindi un sapore decisamente invernale, con temperature ovunque piuttosto basse, mentre il maltempo coinvolgerà solo alcuni settori del Paese. Al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna infatti splenderà il sole. Nel resto d'Italia invece tempo in generale nuvoloso, con momenti piovosi in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Chiaramente, considerate le temperature invernali, non mancheranno le nevicate, che si spingeranno a bassa quota: la neve infatti imbiancherà fino a quote collinari le zone interne di Abruzzo e Molise, mentre sull'Appennino Meridionale e sui rilievi siciliani i fiocchi scenderanno al di sopra di 600-1000 metri.