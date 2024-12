Meteo, Giuliacci non ha dubbi: valanga di gelo in arrivo, quali sono i giorni da segnare

22 dicembre 2024 a

a

a

Ci aspetta un Natale all'insegna del gelo e della neve. A tracciare un quadro chiaro di ciò che potrebbe accadere sul piano meteorologico è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiulicci.it non usa giri di parole e annuncia "gelo e neve abbondante": "Nei prossimi giorni infatti correnti gelide di origine polare si riverseranno sulla nostra Penisola, portando sull'Italia freddo, vento, pioggia e neve. Il freddo si farà sentire dappertutto e, specie al Nord, ci sarà occasione anche per diffuse intense gelate notturne. Il maltempo invece investirà solo alcune parti del Paese, ma in compenso le regioni coinvolte vedranno la neve cadere abbondante e fino a quote molto basse".

Poi spiega quali saranno le zone più colpite dalla neve con temperature in picchiata: "L'aria gelida di origine polare comincerà a infiltrarsi sull'Italia nella giornata di domenica 22 dicembre, quando sono attese piogge soprattutto al Centro-Sud, mentre sulle Alpi, specie quelle di confine, cadrà la neve fino a bassa quota. Poi, con la formazione di un mulinello di bassa pressione che insisterà sui mari del Sud, da lunedì 23 dicembre a Natale il maltempo insisterà al Sud e sulle regioni centrali adriatiche, con pioggia, vento forte e neve fino a bassa quota: i fiocchi infatti scenderanno fino a quote collinari su Appennino Meridionale e versante adriatico dell'Appennino Centrale e, specie il giorno della Vigilia, a tratti potrebbero spingersi fin lungo le coste di Marche, Abruzzo e Molise. Nevicate anche abbondanti, perché in Valle D'Aosta e sull'Appennino Abruzzese e Molisano potrebbe accumularsi fino a un metro di neve fresca". Vedremo dunque che cosa accadrà nelle prossime ore.