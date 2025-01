Meteo, Giuliacci "rovina" le Feste: quando arriva il vortice di gelo, occhio a queste date

02 gennaio 2025 a

a

a

Arriva il freddo, quello vero. Del resto da giorni si attendeva l'irruzione di una burrasca di gelo che avrebbe cambiato radicalmente la situazione meteo dopo Capodanno. E a fornire un quadro chiaro di ciò che accadrà nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.i t ci spiega tutto: "Dal 7-8 gennaio è atteso un cambiamento radicale con una nuova irruzione di aria gelida di origine artica che potrebbe coinvolgere l’Europa centrale ed anche l’Italia causando un calo drastico dei valori termici andando sotto alle medie del periodo.

Dall’altra parte, dal settore Nord-Atlantico potrebbero giungere impulsi instabili capaci di portare precipitazioni abbondanti. Se venisse confermato tutto, l’Italia si troverebbe in mezzo tra il freddo gelido e le perturbazioni atlantiche. In queste condizioni dal 9 gennaio potremmo avere diffuse precipitazioni sul Centro-Nord con temperature rigide e potremmo avere neve anche in pianura. Vi invitiamo a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti a riguardo", afferma il colonnello. Occhi puntati dunque sulla Befana. Dal 6 gennaio dunque le temperature scenderanno ancora di più. In arrivo anche forti precipitazioni e neve anche a bassa quota. Il weekend lungo che va dal 4 al 6 gennaio sarà dunque caratterizzato dal maltempo. Occhio dunque alle vostre vacanze...