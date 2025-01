Gualdo Tadino, "ti cancello": il 38enne che ha sparato alla moglie e poi si è ucciso? Cosa scriveva

06 gennaio 2025 a

"Se mi rispetti io ti rispetto altrimenti ti cancello dalla faccia della terra": questa sarebbe una delle frasi condivise in passato sui social da Daniele Bordicchia, la guardia giurata che a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, avrebbe prima sparato alla moglie Eliza Stefania Feru e poi si sarebbe suicidata. Un femminicidio-suicidio il cui movente non è ancora chiaro. Pare però che lei, 29 anni, volesse lasciarlo dopo sette mesi di matrimonio. Già una volta avrebbe lasciato casa per poi farvi ritorno. Di preciso, tuttavia, non si sa cosa sia successo il 4 gennaio, quando l'uomo ha preso la pistola d'ordinanza e ha sparato prima a lei, uccidendola, e poi verso se stesso. Intanto, i carabinieri stanno controllando i telefoni della coppia per capirci qualcosa in più.

Lui, 38 anni, sui social scriveva pensieri del tipo: "Sono molto sensibile. Ho un cuore grandissimo. Non mi piace essere preso in giro. Dico sempre come la penso e affronto il problema da solo"; oppure: "10% testardo, 20% perfido, 70% vendicativo, 100% pazzo". Chi lo conosce, però, lo ha descritto come "un ragazzo dolce ma forse troppo fragile". Eliza lavorava come operatrice socio sanitaria all'istituto Serafico di Assisi. E proprio lì era attesa nella mattinata di domenica. Purtroppo però non ci è mai arrivata. "Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti", ha detto all'Ansa Francesca Di Maolo, presidente del Serafico. Sul profilo Facebook della donna ci sono in evidenza le immagini felici del matrimonio.

"È una tragedia che colpisce l'intera comunità - ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti -. Due ragazzi giovani, tra l'altro con un lavoro entrambi. Niente lasciava presagire un epilogo di questa natura. E' un momento di grande sgomento". I carabinieri, in un comunicato ufficiale, hanno parlato di "probabile movente" nell'ambito di "dissidi coniugali". E in effetti, pare che i rapporti tra marito e moglie fossero piuttosto tesi negli ultimi tempi. A dare l'allarme sono stati i genitori di Bordicchia che abitano poco lontano. Avevano raggiunto la casa in cui abitava la coppia per portare a spasso i loro cani come facevano normalmente. Così hanno scoperto la tragedia.