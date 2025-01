Meteo, Mario Giuliacci: "Quando arriva il vero freddo polare". Ecco la data da segnare in rosso

06 gennaio 2025 a

Da qualche giorno su tutta la Penisola, è arrivata un'ondata di freddo che ha costretto molti italiani a rintanarsi in casa nonostante le feste. E, stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci riportate nel suo sito meteogiuliacci.it , sembra che nelle prossime settimane lo scenario rimarrà del tutto invariato. Oggi, lunedì 6 gennaio, avremo pioggia, vento e nevicate su alcune regioni. Proprio in questa giornata assisteremo a una nuova infiltrazione di masse d’aria di origine polare. Giungendo sul Mediterraneo porteranno alla creazione di un ciclone sui nostri mari. Il maltempo coinvolgerà le regioni settentrionali ma non solo.

Non solo pioggia. Anche neve a volontà. Sono attese nevicate su Alpi e Prealpi a partire da 800-900 metri di quota. Il maltempo colpirà anche il litorale tirrenico del Centro e della Sardegna con precipitazioni accompagnate da raffiche di vento dai quadranti meridionali. Per questo motivo avremo un aumento delle temperature in queste regioni con massime che sfioreranno i 16°C in città come Roma, Napoli e Palermo.

E, come se ciò non bastasse, da giovedì 9 gennaio inizierà il gelo polare. Avremo infatti una nuova irruzione di aria molto fredda di origine artica che potrebbe coinvolgere l’Europa centrale e anche l’Italia con conseguente diminuzione decisa dei valori termici, andando sotto le medie del periodo. In queste condizioni si potrebbe formare un nuovo ciclone che porterebbe nuove precipitazioni sul Centro-Nord. Con temperature così basse si potrebbero avere nevicate fino in pianura.