Affari Tuoi, ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia

E Lotteria Italia sia. Come ogni Epifania l'estrazione regala premi a sei zeri con il più ambito da 5 milioni di euro. Accade durante la trasmissione in onda su Rai 1, Affari Tuoi. Condotto da Stefano De Martino il programma ha estratto i biglietti vincenti assegnati ai relativi montepremi. Quest'anno i dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29 per cento, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno.

Complici, con ogni probabilità i premi più numerosi rispetto all'edizione precedente. Lo scorso anno, infatti, i premi di prima fascia includevano un primo premio da 5 milioni di euro e altri importanti premi da 2,5 milioni, 2, 1,5 e 1 milione di euro. In totale sono stati cinque i premi milionari distribuiti dalla Lotteria Italia dello scorso anno. Quest'anno, il numero dei premi è dunque maggiore, con un incremento complessivo del montepremi. Il direttore dei giochi Mario Lollobrigida - segnala Agimeg - aveva già annunciato che sono ben 4, rispetto alle consuete 3, le categorie di premi. Per la prima categoria 5 premi milionari da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione. Per la seconda categoria 25 premi da 100.000 euro. Per la terza categoria 50 premi da 50.000 euro. Per la quarta categoria 200 premi da 20.000 euro. In totale sono 280 i premi in palio contro i 210 della scorsa edizione. In palio un totale di 21 milioni di euro.

- il primo premio da 5 milioni: serie T173756 venduto a Somaglia (Lodi);

- il secondo premio da 2,5 milioni: serie T378442 venduto a Pesaro;

- il terzo premio da 2 milioni: serie G330068 venduto a Palermo;

- il quarto premio da 1,5 milioni: serie G173817 venduto a Torino;

- il quinto premio da 1 milione: serie S 185025, venduto a Dolo (Venezia).