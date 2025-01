Mario Giuliacci, meteo: weekend da incubo, di quanti gradi precipitano le temperature

08 gennaio 2025 a

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia non dà tregua, con fenomeni che hanno inizialmente colpito le regioni del Nord-Est per poi spostarsi verso il Centro-Sud. La causa di questa fase instabile, spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, è una vasta depressione situata tra il Regno Unito e la Norvegia meridionale, che sta attirando sulla nostra penisola venti miti e umidi, responsabili dell’elevata dinamicità atmosferica degli ultimi giorni.

Tra mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio, aggiunge il colonnello, la situazione meteorologica continuerà a essere influenzata dalle correnti atlantiche, che porteranno venti di Maestrale lungo il versante tirrenico e di Scirocco al Sud e sull’Adriatico. Le previsioni indicano cieli nuvolosi e piogge diffuse, con particolare coinvolgimento delle regioni del Centro e del Nord. Tuttavia, non mancheranno brevi momenti di schiarita.

Per venerdì 10 gennaio, alle porte del weekend, si prevede un ulteriore peggioramento con precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni settentrionali e parte del Centro. Nel frattempo, le aree meridionali e le Isole Maggiori godranno di condizioni meteorologiche più stabili e temperature miti, in netto contrasto con il resto del Paese.

E con l’arrivo vero e proprio del fine settimana lo scenario meteorologico cambierà radicalmente. In peggio, almeno per quel che concerne le temperature. Un’ampia area di alta pressione si spingerà dal Nord Africa fino al Nord Europa, creando le condizioni ideali per la discesa di correnti fredde di origine artica. Queste correnti, incontrando il Mar Mediterraneo, favoriranno la formazione di un ciclone dal carattere prettamente invernale.

In virtù dello scenario metereologico, le temperature subiranno un brusco calo su tutta la penisola, con una diminuzione più marcata al Sud e in alcune aree del Centro. Le previsioni parlano di un abbassamento termico di 6-8 gradi rispetto ai valori attuali. Al Nord si registreranno gelate durante la notte e nelle prime ore del mattino, con temperature che di giorno faticheranno a superare lo zero di pochi gradi. Insomma, copritevi bene...