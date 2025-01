Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: "Forte peggioramento", i due giorni da cerchiare in rosso

16 gennaio 2025 a

Il meteo potrebbe subire grossissimi cambiamenti nelle prossime ore. Dopo il freddo di questi giorni ecco che arrivano puntuali anche le piogge a rendere questo gennaio ancora più rigido. E a tracciare un quadro chiaro di ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega esattamente quali sono i giorni da cerchiare in rosso sul calendario: "La nuova perturbazione investirà con decisione il Sud nella giornata di venerdì 17 gennaio, con piogge battenti su Calabria, Sicilia e Sardegna, e la concreta possibilità di forti nubifragi; sebbene meno intense e insistenti, un po' di piogge raggiungeranno anche la Basilicata e la Campania. A complicare le cose contribuiranno i venti di burrasca che spazzeranno lo Ionio e i mari di ponente. La perturbazione poi porterà altro maltempo nella giornata successiva".

Poi attenzione anche a sabato 18 gennaio: "I cieli si presenteranno nuvolosi in gran parte del Paese, con il sole che resisterà solo sulle Venezie, mentre piogge sparse, e a tratti intense, nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le regioni del Centro-Sud, le Isole e più su, alla fine del giorno, anche Emilia, Romagna e Liguria. In questo caso il rischio di forti temporali e nubifragi riguarderà soprattutto la Sardegna, la Calabria e la Campania. Sui mari di ponente insisteranno anche venti intensi, mentre delle nevicate oltre 700-1000 metri sono attese sull'Appennino Centrale e Settentrionale. Una fase di forte maltempo che in gran parte del Sud e Isole porterà accumuli di pioggia superiori ai 30 millimetri, con punte anche di 100-150 millimetri in Calabria, Sicilia e Sardegna", conclude il colonnello.