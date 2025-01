Meteo Giuliacci, treno di perturbazioni: una settimana di pioggia e neve, ecco dove

25 gennaio 2025 a

Treno di perturbazioni in arrivo in Italia nei prossimi giorni. Lo scrive il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, secondo cui ci attende un periodo piuttosto instabile. Da Nord a Sud, per almeno una settimana, ci saranno solo pioggia e neve praticamente tutti i giorni. Si inizia già nel fine settimana, con una perturbazione atlantica che sabato 25 gennaio porterà i primi rovesci al Nordovest. Poi, domenica 26, il maltempo si estenderà su gran parte del Nord, ma anche in Toscana e Lazio, con nevicate sulle Alpi oltre 1200-1400 metri.

Una seconda perturbazione atlantica, che sarà più intensa, transiterà invece fra lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con piogge diffuse più che altro al Nord e poi anche su gran parte del Centro-Sud e delle Isole. La prossima settimana, insomma, inizierà all'insegna del maltempo. Previste pure delle abbondanti nevicate sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. A seguire, un altro impulso perturbato da ovest darà vita a un vortice depressionario che, tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, rafforzerà le condizioni di maltempo al Centro-Sud e sulle Isole.

Ma non è finita qui. Perché un'altra fase di maltempo è prevista nel primo fine settimana di febbraio, con piogge che, per il momento, dovrebbero concentrarsi soprattutto al Nord e sulle isole Maggiori, tra l'altro con nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse. Allo stesso tempo, potrebbero soffiare sull'Italia delle correnti più fredde che porterebbero un diffuso e drastico calo delle temperature.