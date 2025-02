Febbraio 2025: ecco perché questo mese resterà negli annali del meteo, cosa ci aspetta

04 febbraio 2025 a

Il tepore di questi ultimi giorni non inganni nessuno. Tenete ancora il cappotto a portata di mano. Anzi, prendetene uno ancora più caldo. Motivo? Un’ondata di gelo record sta per attraversare tutto lo stivale, da Nord a Sud. A partire dal 7-9 febbraio, infatti, una massa d’aria artica originaria della Scandinavia e della Russia occidentale inizierà a scivolare verso sud, minacciando di portare temperature polari e nevicate fino in pianura. Un evento epocale, che ha origine in un movimento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre, solitamente stazionario sull’Atlantico, e che invece compirà una migrazione senza precedenti verso latitudini polari, stabilendosi addirittura in prossimità dell’Islanda.

Questa anomalia barica incanalerà verso l’Europa un fiume gelido di aria polare che potrebbe raggiungere l’Italia entro la prima decade di febbraio. La fase più critica è attesa proprio venerdì e domenica e le proiezioni indicano un crollo termico verticale, con valori fino a 10°C sotto le medie stagionali al Nord e 6-8°C al Centro-Sud. Nelle ore notturne, addirittura, le temperature potrebbero sfiorare i -15°C sulle Alpi, -5°C nella Pianura Padana e 0°C persino in alcune aree costiere tirreniche.

Occhio, quindi, al verificarsi anche di nevicate eccezionali, con la quota che potrebbe abbassarsi fino a 100-200 metri, interessando città come Torino, Milano e Bologna. E non è finita qui, perché il clima potrebbe essere complicato a metà mese anche dallo sviluppo di un ciclone mediterraneo tra Spagna e Algeria, un sistema depressionario alimentato dal contrasto tra l’aria gelida continentale e le più miti correnti atlantiche, che innescherebbe una fase di maltempo intenso. Piogge cariche che partiranno da Nordovest e si estenderanno al Centro Italia, con nevicate dovute alle rigide temperature. Insomma, prima che il calore primaverile faccia capolino dobbiamo attraversare la fase più critica dell’inverno 2024-25, maglioni in spalla, coperte calde e tanta pazienza. Festival di Sanremo, San Valentino e Carnevale saranno gli ultimi eventi “freddi” di questo mese di febbraio.