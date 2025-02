L'Aria che tira, l'immigrato che ha denunciato Meloni attacca l'Italia: "Da noi dittature e qui..."

04 febbraio 2025 a

L'immigrato che ha denunciato il governo italiano per aver rilasciato e poi espulso Almasri adesso parla e lo fa ai microfoni de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. "Quando sono arrivato in Italia ho pensato che fosse un paese in cui tutti potevano essere liberi. Da noi ci sono le dittature e allora ho pensato che l'Italia fosse un paese da cui imparare", ha affermato Lam Magok Biel Ruei, il giovane sudanese arrivato in Italia su un barcone.

Insomma, dipinge il nostro Paese come una sorta di regime, lo stesso Paese in cui lui è arrivato da irregolare e che lo ha accolto. Ciò non toglie i segni delle torture che porta sul suo corpo e che mostra davanti alle telecamere, ma forse dovrebbe più prendersela con i libici e non certo con l'Italia. "Sono stato vittima due volte, prima in Libia nei centri di detenzione e poi in Italia, il paese che ha liberato il mio torturatore, aggiunge il sudanese. Dimenticando però che nelle pagine del dossier d'accusa della Corte Internazionale non si fa mai riferimento ai migranti. Ma tant'è. Ormai in questa storia vale tutto, l'obiettivo è uno solo: colpire la premier, costi quel che costi. Anche il prezzo della verità dei fatti.



