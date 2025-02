Meteo, Mario Giuliacci: "Botta fredda nel cuore dell'inverno", quando arriva

05 febbraio 2025 a

a

a

Il bel tempo non durerà a lungo. Dopo la breve tregua tra lunedì 3 e giovedì 6 febbraio, tornerà il maltempo con una serie di perturbazioni. Ma non farà freddo. Stando a quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , una nuova fase di maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, portando precipitazioni abbondanti e nevicate a quote variabili.

Quando sarà la data fatidica? Venerdì 7 febbraio un nuovo impulso perturbato si muoverà rapidamente da Nord verso le regioni meridionali, dando il via a un periodo particolarmente ricco di precipitazioni. Inizialmente, le temperature più basse favoriranno nevicate fino a quote collinari. Le nevicate saranno incentrate fin nel fondovalle di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, diffusa sotto i 400 metri. Ma, col passare dei giorni, il clima diventerà sempre più autunnale: piogge diffuse e temperature superiori alle medie del periodo.

Meteo, Giuliacci annuncia l'anticiclone delle Azzorre. Poi una grossa sorpresa

In effetti, negli ultimi tre mesi si è registrato un aumento delle temperature medie. Di fatto, questo febbraio assomiglia di più a un mese autunnale rispetto a uno invernale. Le ondate di freddo intenso si presentano con minore frequenza e, quando si verificano, hanno una durata estremamente limitata. Di contro, le fasi di Alta Pressione dominano la scena per lunghi periodi, favorendo cieli sereni e temperature miti, specie nelle ore centrali della giornata.