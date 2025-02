Elicottero precipita nel Parmense, tre morti: tra le vittime Lorenzo Rovagnati

05 febbraio 2025 a

Tragedia nel Parmense, dove un elicottero è caduto precipitando all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Noceto. Il castello appartiene alla famiglia Rovagnati, fondatori dell'azienda di salumi. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona, stando alle prime informazioni, era avvolta da una fitta nebbia e l'elicottero - dopo essere decollato - stava provando a tornare a terra.

Tra le tre vittime dell'elicottero un appartenente alla famiglia Rovagnati, il 41enne Lorenzo Rovagnati, nonché l'amministratore delegato della casa di salumi. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintorni della struttura. Da quanto apprende Adnkronos, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Più piccolo di tre anni del fratello Ferruccio, Lorenzo era sposato dal 2019 ed era padre di due figli ed era in attesa di un terzo.

Intanto l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza. L’Ansv ha disposto l’invio di un team investigativo che, domani, sarà sul sito dell’evento per svolgere il sopralluogo operativo. Oltre a Rovagnati, sono deceduti anche i due piloti che erano con lui.