Roma, guardia giurata scopre i ladri nella casa del vicino e spara: finisce male

Sorprende i ladri nella casa dei vicini e spara un colpo di pistola, ferendo uno dei due malviventi alla testa: è successo a una guardia giurata poco dopo le 19 di giovedì 6 febbraio a Roma. Il ferito è stato portato in ospedale, in pericolo di vita, mentre i complici sono riusciti a scappare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il vigilante stava rientrando a casa quando avrebbe sentito dei rumori nell'appartamento vicino. Lì avrebbe sorpreso dei ladri in azione. A seguire, quindi, ci sarebbe stata una colluttazione. E alla fine la guardia giurata avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco, ferendo alla testa uno dei ladri.

La colluttazione, stando a quanto trapelato finora, sarebbe terminata nel cortile condominiale, dove poi è stato trovato l'uomo ferito, trasportato dal 118 al San Filippo Neri in condizioni gravi. La guardia giurata, invece, è stata portata in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nella zona interessata dal furto ce ne sarebbero stati tanti altri negli ultimi tempi. Secondo alcuni residenti, inoltre, i colpi sarebbero stati più di uno. Intanto, gli investigatori sono sulle tracce degli altri componenti della banda.