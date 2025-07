Garlasco, "impronta latente": caccia grossa nella spazzatura

Nuovo esame sulla spazzatura di casa Poggi. L'udienza per il conferimento dell'incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani, esperto in forze alla Polizia di Stato, avrà anche l'obiettivo di dare seguito a un ulteriore quesito per evidenziare eventuali impronte latenti presenti nella spazzatura. Gli oggetti repertati nella villetta di Garlasco nel sacco azzurro, tra i quali confezioni di Fruttolo e di the alla pesca, sono già stati verificati nell'ambito delle indagini biologiche e sono state trovate tracce esclusivamente di Dna di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. Eppure il sospetto è che quegli alimenti possano essere stati toccati successivamente da altre persone. Da qui l'idea di estendere l'incidente probatorio.

"La giudice ha ammesso l’esaltazione delle impronte latenti sulla spazzatura ma non l’eventuale confronto. L’esaltazione, per cercare eventuali impronte è infatti motivata come accertamento irripetibile, da compiere prima che la possibilità di trovare impronte possa essere compromessa dalle analisi genetiche dell’incidente probatorio. Ma il confronto di eventuali impronte, se ne emergeranno, non potrà essere effettuato in questa fase, anche perché si tratta di accertamenti ripetibili", ha spiegato a il Giorno l'avvocato Angela Taccia. Il legale che - con Massimo Lovati - difende il nuovo indagato Andrea Sempio.