Bimba di 9 mesi azzannata e ammazzata dal pitbull: choc, dov'era il padre quando il cane ha attaccato

Tragedia in Campania. Bimba di 9 mesi azzannata e uccisa dal pitbull di famiglia in provincia di Napoli: il cane è stato affidato al personale veterinario dell’Asl in attesa degli accertamenti. Era da sola in casa con il padre ad Acerra, la piccola che è stata ritrovata con ferite alla testa, al volto e agli arti e che è morta presso la clinica Villa dei Fiori nella tarda serata di ieri. Poco prima della mezzanotte, è stato il padre a tentare la corsa disperata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acerra che hanno avviato le indagini. A coordinare l’inchiesta è la Procura di Nola, poiché i fatti si sono verificati all’interno di un appartamento proprio ad Acerra.

Nel frattempo, sono già stati ascoltati entrambi i genitori della bimba di 9 mesi azzannata e uccisa in casa dal Pitbull di famiglia. Quando si sono verificati i fatti, la mamma era al lavoro in un locale della zona. Il papà, invece, ha raccontato di essersi addormentato accanto alla bimba e di non essersi accordo di nulla. Quando si è risvegliato, l’avrebbe ritrovata ricoperta di sangue nel letto. Su disposizione della Procura di Nola, la salma resta a disposizione per l’autopsia, mentre è stato disposto il sequestro dell’appartamento in attesa dei rilievi. Accertamenti riguarderanno anche il pitbull.