Acerra, sul pitbull nessuna traccia di sangue: neonata morta, sviluppi sconvolgenti

Si continua ad indagare sulla morte di Giulia, la bimba di appena nove mesi morta nella notte tra sabato e domenica scorsi sbranata in casa dal pitbull del padre. Secondo indiscrezioni, però, non sarebbero state trovate tracce ematiche sull’esterno dell’animale incriminato, mentre sono in corso le analisi sulle feci sia del pitbull che dell’altro cane di taglia più piccola per verificare la presenza di tracce organiche della piccola Giulia, così come disposto dalla procura di Nola. Quel che è certo, invece, è che il padre della bimba, indagato per omicidio colposo, è stato trovato positivo all’hashish. Sul cadavere della bimba ieri è stata effettuata l’autopsia, mentre i funerali in forma privata - così avrebbe chiesto la famiglia - dovrebbero svolgersi domani nel Duomo di Acerra, il paese in provincia di Napoli in cui si è consumata la tragedia. I due cani, invece, si trovano in un canile a Frattamaggiore.