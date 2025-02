Papa Francesco, visita a sorpresa di Giorgia Meloni al Gemelli: "Come l'ho trovato"

19 febbraio 2025 a

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il premier Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

Condizioni di salute confermate anche dalla Santa sede. Papa Francesco "si è alzato e seduto in poltrona, come ha fatto normalmente in questi giorni. Il cuore regge molto bene, è autoventilato". È quanto filtra da fonti vaticane, citate anche dal Servizio di informazione religiosa (Sir), a proposito del sesto giorno di ricovero del Papa al Gemelli per una polmonite bilaterale, come si è appreso dall'ultimo bollettino di ieri sera. Nei prossimi giorni, sempre secondo le stesse fonti, è ipotizzabile una conferenza stampa con lo staff medico del nosocomio romano e del Vaticano per ulteriori precisazioni sulle condizioni di salute del Santo Padre.

Nel tardo pomeriggio è atteso un altro bollettino medico. Sempre nel pomeriggio è previsto l'arrivo al Gemelli del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, di rientro dal Burkina Faso. Quanto alle fake news che circolano insistentemente in questi giorni, da fonti vaticane si fa notare che "le informazioni sulla salute del Santo Padre le diamo con regolarità".