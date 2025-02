Papa Francesco, "cosa dimostrano gli esami del sangue": l'ultimo bollettino dal Gemelli

19 febbraio 2025 a

Le condizioni cliniche del Papa restano "stazionarie", però "gli esami del sangue valutati dallo staff medico dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori": questo il contenuto del nuovo bollettino uscito in serata dal Gemelli, l'ospedale romano in cui è ricoverato da qualche giorno Papa Francesco per via di una polmonite bilaterale. "Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori", si legge nella nota della Santa Sede. Che ha fatto sapere anche che prima di pranzo, come sempre, il Pontefice ha fatto la comunione. Poi, nel pomeriggio, la visita della premier Giorgia Meloni "con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti".

Intanto, degli auguri di pronta guarigione a Bergoglio sono giunti dal presidente israeliano Isaac Herzog. Parlando alla comunità ebraica dalla sinagoga di Roma, ha colto"l'occasione per augurare a Sua Santità Papa Francesco una pronta e completa guarigione", ricordando "in questo luogo sacro le sue importanti parole di condanna dell'antisemitismo". Herzoh ha annullato l'incontro con Francesco previsto per domani, giovedì 20 febbraio, e ripartirà per Israele in serata.

Una chiamata alla preghiera per Papa Francesco, poi, è arrivata anche da Gaza. Sul suo profilo Facebook, il parroco della parrocchia della "Sacra Famiglia", padre Gabriel Romanelli, ha postato una storia in cui si chiede di pregare per il Pontefice ricoverato al Gemelli. In questi giorni di degenza, il Papa ha cercato di mantenere un contatto costante proprio con la parrocchia guidata da padre Romanelli, unica cattolica nella Striscia.