Papa Francesco, l'indiscrezione del Daily Mail: "Guardie svizzere e prove di funerale"

È il Daily Mail a lanciare la “bomba”: le guardie svizzere starebbero già facendo le prove per il funerale di Papa Francesco qualora non dovesse sopravvivere alla polmonite che lo ha colpito e che lo costringe ad un ricovero più lungo del previsto al Gemelli di Roma. Secondo il quotidiano britannico, tutto sarebbe pronto per l’estremo saluto al pontefice. Che avrebbe già preparato la sua tomba, che avrebbe già scelto il luogo in cui riposare per sempre.

Un luogo, scrive sempre il quotidiano inglese, che romperebbe con la tradizione. Ma non è una novità. In effetti, Francesco da tempo ha prenotato un posto nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma (e per questo un cardinale si è dovuto fare da parte rispetto alla richiesta del papa) e non nelle grotte vaticane della basilica di San Pietro in cui riposano i suoi predecessori.

In una intervista ad una emittente messicana, la N+, aveva detto: «Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore» per «la mia grande devozione. Prima, quando venivo, ci andavo sempre la domenica mattina quando ero a Roma, ci andavo per un po’. Sì, c’è un legame molto grande». La sua grande devozione è la Vergine Salus Populi Romani, l’immagine bizantinaa che rappresenta la Madonna con il bambino in braccio, che si trova a Santa Maria Maggiore, luogo in cui Francesco va a pregare ogni volta che rientra da un viaggio e appena può. La sua “confort zone” si potrebbe definire in cui riposare per l’eternità. Ed è vero anche che Francesco ha già dato disposizioni per snellire il rito dei funerali papali, per renderli più in linea con la sua idea di vita spoglia e umile.