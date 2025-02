Papa Francesco, le drammatiche parole del cappellano: "La speranza oltre ogni speranza"

24 febbraio 2025 a

"Da questa sera i Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. Segretario di Stato, Pietro Parolin”: lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana. Dopo il peggioramento di sabato scorso, tutti i fedeli sono in apprensione per la salute di Bergoglio, dal 14 febbraio ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

"In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la spes contra spem, la speranza contro ogni speranza", ha detto il cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, guidando la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica per Papa Francesco in ospedale. Dopo una crisi respiratoria prolungata ed esami del sangue che avevano registrato un calo delle piastrine e un po’ di anemia, ieri, domenica 23 febbraio, dopo varie trasfusioni e dopo l’applicazione di naselli per l’ossigenazione artificiale “ad alti flussi”, la situazione è apparsa leggermente più stabile.

In uno degli ultimi bollettini, i medici hanno parlato di una “lieve” insufficienza renale che comunque è “sotto controllo”. Intanto, prosegue il pellegrinaggio dei fedeli sotto alle finestre del decimo piano del Gemelli, mentre il Papa continua a lavorare: oggi ha nominato quattro vescovi, monsignor Riccardo Battocchio a Vittorio Veneto, Camillo Cibotti a Trivento, Eloy Alberto Santiago a San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, e Joaquim Giovani Mol Guimarães come vescovo coadiutore della diocesi di Santos in Brasile.