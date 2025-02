Varese, molestie e abusi su pallavoliste minorenni: uno choc, chi finisce in manette

25 febbraio 2025 a

Orrore a Varese, una città sotto-choc. Un uomo di 53 anni, allenatore di pallavolo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su alcune atlete minorenni della sua squadra. L’arresto, eseguito dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari, è scattato in seguito di un’indagine avviata nel novembre 2024, quando una delle giovani vittime ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi.

Le indagini hanno portato alla luce "concreti riscontri" su episodi di violenza che coinvolgevano ragazze tra i 13 e i 16 anni, avvenuti durante le sessioni di allenamento o al termine delle partite. Tutto è iniziato quando una delle ragazze, dopo essersi confidata con la madre, ha deciso di sporgere denuncia. Ai carabinieri ha raccontato di aver subito pesanti molestie da parte dell’allenatore: l’uomo, approfittando delle occasioni in cui la riaccompagnava a casa dopo le partite o durante gli allenamenti, l’avrebbe sottoposta a palpeggiamenti insistenti. La ragazza ha descritto il clima come contraddistinto da disagio e paura, un clima irrespirabile che l’ha spinta a rompere il silenzio e a denunciare.

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno confermato le accuse, rivelando un pattern di comportamenti inquietanti. Nella palestra comunale, dove si tenevano gli allenamenti, l’allenatore avrebbe sfruttato la sua posizione di autorità per molestare le atlete, toccandole ripetutamente e, in alcuni casi, arrivando a palpeggiarle nelle parti intime. Le prove raccolte hanno convinto le autorità a intervenire: il 53enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove rimane a disposizione della giustizia.