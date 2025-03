Papa Francesco, diffusa la direttiva con le istruzioni liturgiche in caso di morte

01 marzo 2025 a

a

a

"Cardinali e monsignori tradizionalisti spingono per il conclave. Più o meno sottotraccia, facendo filtrare il messaggio di un pontificato al capolinea. Da qualche mese, già prima del ricovero di Francesco, hanno intensificato le loro mosse e i loro piani per accelerare la fine del papato di Bergoglio, auspicando le sue dimissioni. La base da cui partono i siluri contro il Pontefice è negli Stati Uniti. E ha ripreso vigore con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Questa frangia specula anche sulla sua salute, per indebolirlo. Guardi per esempio che cosa è successo a New York".

A parlare, in un'intervista rilasciata alla Stampa, è il prelato della Santa Sede, mentre il flusso di pellegrini che attraversano la porta di San Pietro pregando e cantando sembra inarrestabile. Sabato scorso il vicario generale di Dolan, monsignor Joseph P. LaMorte aveva inviato a tutti "i fratelli sacerdoti" della diocesi un "Memorandum" in cui vengono date indicazioni per come arredare liturgicamente le chiese quando Papa Francesco lascerà questa Terra. "Mentre Jorge Mario Bergoglio si avvicina alla fine del suo cammino terreno, è una tradizione molto antica che, quando si prega per qualcuno, si recitino un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre". Ma non finisce qui. "Alla notizia della morte del Papa, le campane delle chiese potrebbero suonare 88 volte, pari al numero di anni vissuti dal Pontefice". Poi "si potrebbe allestire uno spazio commemorativo in un'area della chiesa. Potrebbe includere il cero pasquale acceso, una foto del Papa, un inginocchiatoio, candele da accendere come parte della preghiera e un libro in cui i fedeli possano scrivere intenzioni di preghiera".

"Le prossime 24/48 ore saranno cruciali". Francesco, la verità sulla crisi respiratoria: cosa filtra dal Gemelli

A dicembre è stato creato un nuovo sito conservatore, The College of Cardinals Report. Il portale affronta già il dopo Francesco e indica i cardinali che potrebbero sostituirlo. L'iniziativa è stata sostenuta dal Sophia Institute Press, con base a Manchester, New Hampshire, Stati Uniti. Sul sito si considerano già "prossimi al conclave". E vengono elencati una serie di cardinali elettori - con meno di 80 anni -, descritti dal punto di vista pastorale, spirituale e secondo la loro predisposizione al governo. Infine, si fa accenno anche al loro orientamento rispetto a tematiche sensibili quali coppie dello stesso sesso, celibato sacerdotale e messa in latino.