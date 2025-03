Meteo Giuliacci, weekend disastroso: pioggia e neve in arrivo, ecco dove

07 marzo 2025 a

Un deciso peggioramento del tempo è atteso in Italia nel weekend dell'8-9 marzo dopo giorni dominati dall’alta pressione. Un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge intense con rischio nubifragi e il ritorno della neve travolgerà il Paese da Nord a Sud. Se nella giornata di sabato 8 marzo continuerà ad essere soleggiato con temperature miti quasi ovunque, domenica 9 ci sarà invece un forte cambiamento causato da cicloni di origine atlantica che arriveranno sull’Europa e sul bacino del Mediterraneo. Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it.

Le regioni interessate dal ribaltone sono soprattutto Piemonte, Liguria e la zona settentrionale della Toscana, dove potranno esserci accumuli fino a 150-200 mm in poche ore. A causa della diminuzione delle temperature, inoltre, cadrà qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali a partire dai 1000-1200 metri di altitudine. Poi, tra domenica 9 e lunedì 10 marzo il maltempo si estenderà anche alle altre regioni del Nord, alle regioni tirreniche e alla Sardegna. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno forti contrasti tra masse d’aria diverse. E il rischio è sempre lo stesso: assistere ad eventi estremi. Non andrà meglio la prossima settimana, quando in Italia arriveranno nuove perturbazioni che porteranno piogge intense e nevicate.