Chiara Poggi, clamoroso 18 anni dopo: riaperto il caso, Andrea Sempio indagato per omicidio

Nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva con la famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Si tratterebbe di Andrea Sempio, 37 anni, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Lo rivela, in un'esclusiva, il Tg1. Sempio, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, già tra il 2016 e il 2017 era stato al centro di ulteriori indagini sollecitate dai legali di Stasi sul dna ritrovato sotto le unghie della Poggi. Accuse poi archiviate dalla Procura di Pavia. In quell'occasione si era parlato di un “maldestro tentativo di trovare un colpevole alternativo a Stasi”.

Oggi, grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata grazie a metodi e tecniche di ultima generazione, si sarebbe arrivati a una nuova svolta. Di qui l’avviso di garanzia notificato dai carabinieri a Sempio. Stando a quanto contenuto nelle carte in possesso del Tg1, nell’avviso di garanzia l’accusa contestata all'uomo sarebbe omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi. Domani Sempio dovrà presentarsi nella sede dei carabinieri a Milano per sottoporsi all'esame salivare e al tampone. Gli esami, dopo che Sempio ha negato l'assenso, sarebbero stati "imposti" dal giudice per le indagini preliminari di Pavia,

competente per l'omicidio di Garlasco. I risultati saranno comparati con quelli trovati sotto le unghie della vittima.

Lo scorso febbraio, invece, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva respinto, dichiarandolo “manifestamente infondato”, il ricorso con cui si chiedeva di annullare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione di Alberto Stasi, l'ex studente della Bocconi che sta scontando la pena con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi.