La capotreno spiana l'immigrato senza biglietto: diventa l'idolo dell'Italia

13 marzo 2025 a

a

a

"Il biglietto non ce l'avevi, giusto? Scendi". La capotreno caccia un immigrato salito a bordo senza tagliando e il video, meno di 30 secondi, diventa virale sui social per due motivi.

Primo, l'atteggiamento intransigente del controllore, a tutela della legalità e dei diritti degli altri passeggeri che hanno regolarmente pagato per viaggiare sul treno. Secondo, la reazione del "balordo", come lo definisce Matteo Salvini condividendo il filmato. L'uomo, infatti, una volta costretto a scendere sulla banchina dà letteralmente di matto, con la capotreno che però non indietreggia di un millimetro.

"Abbassi la suoneria": il capotreno lo richiama? E lui lo prende a pugni, ennesima violenza a bordo

"Non paghi il biglietto? Scendi. Onore a questa capotreno", recita la didascalia del video condiviso dal leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti, dunque "parte in causa". "Brava la capotreno, che ha fatto valere il proprio ruolo senza cedere alle intimidazioni di questo balordo. Se vuoi viaggiare, paghi il biglietto come tutti. Altrimenti, scendi. Punto".

Quando l'immigrato scende, esclama un ironico "va bene" e poi un più sincero "vaff***o", tirando un calcione alla porta del convoglio che si sta chiudendo davanti a lui. Quando la stessa porta si riapre, si ritrova facci a faccia con la capotreno, che stentorea lo gela con un "a posto?".

Africano viaggia senza biglietto, lo fermano. Poi l'orrore: stacca a morsi il dito della poliziotta

Lui la provoca cercando di toccarle il viso e lei, semplicemente, lo ignora, con le braccia poggiate sui fianchi. La porta si chiude nuovamente, e questa volta definitivamente. L'immigrato, costretto a restare a piedi, si vendica con un plateale gesto dell'ombrello all'indirizzo della capotreno e un altro calcio. Ma almeno per oggi, la battaglia contro le leggi è persa.