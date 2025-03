Milano, la morte orribile di una donna nel garage di un hotel: schiacciata tra l'auto e l'ascensore

14 marzo 2025 a

a

a

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 21 in un parcheggio automatizzato in via Santa Sofia 8 a Milano per estrarre il corpo senza vita di una donna. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un'anziana di 93 anni originaria di Roma, sarebbe rimasta schiacciata tra il vano ascensore e il punto dove aveva sistemato in precedenza la propria vettura. Sull'esatta dinamica che ha portato alla morte della donna sono al lavoro magistratura e polizia di stato. Ad estrarre il corpo i Vigili del fuoco.

L'allarme è giunto al 118 alle 20.47 ma quando i soccorritori sono arrivati in via Santa Sofia 8, dove si trova il silos della Elecon Srl, hanno dovuto attendere le operazioni di recupero del corpo dei Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto al piano terra, in una sorta di tunnel in cui si infilano le vetture prima di essere elevate. Il corpo dell'anziana era schiacciato tra la vettura e una parte dello stesso montacarichi. Le indagini sono in carico alla Polizia di Stato che ha acquisito le immagini delle telecamere del sistema di sollevamento. Dall'impianto a circuito chiuso si sarebbe vito chiaramente l'anziana uscire dopo aver posizionato correttamente la vettura nell'ascensore, strettissimo. Poi, una volta fuori, cercare di tornare in macchina scavalcando, nonostante l'età, una rete o cancello di sicurezza. In quel mentre si è attivato l'ascensore, e lei è rimasta incastrata.