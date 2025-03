Elena Maraga, "pagati per m***": la maestra sexy attacca i papà dell'asilo

24 marzo 2025 a

Continua a far parlare di sé, Elena Maraga. A Maserada, il piccolo centro in provincia di Treviso dove fino a un paio di settimane fa insegnava come maestra in un asilo di ispirazione cattolica, e sui social, dove è scoppiato il putiferio.

La bella insegnante è infatti anche una piccola star sia su Instagram sia su OnlyFans. In entrambi i casi, mostra con orgoglio il suo fisico scolpito dalla palestra e spesso fasciato da striminziti bikini e completini intimi. Per quelle foto, è stata accusata di "comportamento inappropriato". Le hanno chiesto di dimettersi dall'asilo, ma lei ha rifiutato e sottolineato tramite il suo avvocato di non aver mai pubblicato, né su IG né su OF, alcuna foto o video a sfondo sessuale o a luci rosse.

Il suo profilo Instagram per qualche giorno è rimasto senza aggiornamenti, ma nelle ultime ore ecco prima un post e poi una story che sanno tanto di commento alla sua controversa vicenda personale.

Elena Maraga, la maestra sexy di Onlyfans? Cos'è successo fuori dall'asilo

Si parte con una foto in lingerie e un commento inequivocabile. "Essere se stessi ha un bellissimo prezzo da pagare: la libertà di non essere per tutti".

Nelle stories, invece, condivide il post di una utente che entra "a gamba tesa" proprio nella querelle tra la maestra e l'asilo: "Se un'insegnante con OnlyFans non può fare la maestra ai vostri figli, perché un uomo che paga per mast***arsi su OnlyFans può essere il loro padre?". Il riferimento è al fatto che a sollevare lo scandalo siano stati nella chat dei genitori proprio coloro che erano venuti a conoscenza (non si sa come...) della "seconda vita" della insegnante. "Ti amo", è il commento della Maraga.