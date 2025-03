Fuori dal coro, inviata aggredita: "Ti spacco il c***o!"

L’abusivismo in Italia è ormai una vera e propria piaga sia che si parli di edilizia sia che si parli di occupazioni illecite di immobili altrui. E, se si fanno troppe domande, si rischia anche di venire aggrediti. Come il caso della troupe di Fuori dal Coro , programma di approfondimento di Rete4, condotto da Mario Giordano .

Sempre la Mauro, che ha il microfono acceso, urla riferendosi al cameraman: “Lo stanno picchiando, perché lo dovete picchiare. Con la macchina ci stanno inseguendo, ci chiudono la strada!”. Un uomo si avvicina minaccioso al vetro, la giornalista esclama: “No, non voglio parlare con lei, mi sta minacciando. Andate via, i carabinieri dove sono?”. Allora la Mauro chiama le forze dell’ordine: “Comandante sono Delia Mauro, giornalista di Mediaset, ci stanno inseguendo”.

Un uomo, a muso duro davanti alla telecamera, grida: "Spacco il c***o a tutti quanti!". La troupe, salvata per fortuna dalle forze dell’ordine, ha presentato denuncia e consegnato il materiale video disponibile per far sì che vengano presi provvedimenti.