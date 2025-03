Tesla in fiamme: a Roma bruciate 17 auto in una concessionaria

Tesla a fuoco. Accade a Roma in una concessionaria in via Serracapriola a Frascati. Qui, alle prime luci dell'alba - verso le 4.30 - un incendio è divampato distruggendo 17 automobili. Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco della Rustica 10/A, Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Nessuna persona risulta coinvolta mentre le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Un episodio che solleva molti sospetti, visto che avviene in un momento in cui l'azienda di Elon Musk è al centro di diverse rivolte. Non a caso il 29 marzo migliaia di persone sono andate in piazza pacificamente contro il patron di X nella giornata del 'Tesla Takedown', il movimento di protesta contro l'uomo più ricco del mondo per il suo ruolo all'interno dell'amministrazione Trump. Davanti agli oltre 200 concessionari Tesla sparsi negli Stati Uniti, e in molti in diversi Paesi europei, si sono svolte manifestazioni contro il magnate.