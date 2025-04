Andrea Sempio, via libera del gip: "Il 9 aprile" è la data X

Via libera dal gip di Pavia al maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007. Le nuove analisi, che comprendono la comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita della 26enne, saranno effettuate il prossimo 9 aprile. Per questo delitto l'unico condannato, in via definitiva a 16 anni, è l'allora fidanzato della giovane, Alberto Stasi. Mentre su Sempio, amico del fratello della vittima, 19 anni all'epoca dei fatti, in passato erano state già fatte delle indagini, poi terminate con un'archiviazione. Oggi i riflettori tornano su di lui.

Il giudice ha incaricato il perito Emiliano Giardina, professore di Genetica medica, di occuparsi dell'incidente probatorio. Davanti al gip anche la difesa del 37enne e le parti civili, cioè i genitori e il fratello di Chiara, che potranno comunque nominare i loro consulenti. Il giudice indicherà, poi, la durata degli accertamenti.