Vaticano, ecco cosa servirebbe per uscire dallo stallo

Le manovre non saranno ancora grandi come in occasione di un conclave, ma ci sono eccome. In Vaticano, d’altronde, gli eventi si anticipano e non si aspettano, sondando il terreno, serrando le fila e contandosi. Il Sinodo della Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Matteo Maria Zuppi frena sullo slancio in avanti della Chiesa e boccia il documento su gay e donne. Essendo materia di fede ma anche di politica interna vaticana, oltre che di discussione tra le diverse sfumature di rosso delle gerarchie ecclesiastiche, viene adoperata una formula che dice più di quello che vorrebbe e meno di quello di quello che potrebbe: «Necessario un ripensamento globale». Gino Bartali, da toscanaccio, avrebbe tagliato corto col suo classico «gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare», ma proprio questo è.

La richiesta di una sintesi del testo di ben 74.000 battute ne ha falcidiato l’articolazione, dimezzandolo sì ma rendendo le 50 proposizioni generiche e vaghe dopo essere passate dal fuoco di fila degli emendamenti e degli interventi di critica, che assomigliava tanto a un fuoco di sbarramento da parte dei 28 gruppi espressi da 1.008 presenti. Indebolito dell’ossatura e snaturato nel suo complesso, il documento lasciava aperte porte che qualcuno vorrebbe mantenere invece ben chiuse e presidiate. Di qui, dietro all’impossibilità di apportare correzioni e correttivi, si è deciso di riscriverlo ex novo. In attesa di tempi migliori, che per ora sono stati individuati nell’assemblea del 25 ottobre, un lasso di tempo abbastanza ampio per riordinare le idee in un nuovo documento e attendere gli sviluppi sulla guida della Chiesa dopo la malattia di Francesco.