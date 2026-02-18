Referendum, la Cei e quell'appello al voto senza schierarsi

Tutta questa storia dell’impegno riluttante della Cei sul referendum confermativo della riforma della giustizia si aggroviglia ogni giorno di più. Soprattutto, agli occhi del cronista peccatore non può non apparire come il rovesciamento imprevisto di un notissimo dettato evangelico, «Sia il vostro parlare: sì, sì; no, no». Il presidente della Conferenza episcopale, cardinale Matteo Zuppi, non dice né Sì né No, ma invita ad «andare a votare» in quanto «c’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare». Quest’ultimo verbo, almeno nel linguaggio profano, rimanda nitidamente all’idea di status quo, quindi logicamente evocherebbe una crocetta sul No, ma la Cei ha ribadito con fior di note ufficiali che non dà alcuna «indicazione di voto». Poi c’è monsignor Francesco Savino, che è vescovo di Cassano all’Jonio ma soprattutto vice di Zuppi, quindi con un ruolo istituzionale apicale, che il 13 marzo interverrà al congresso di Magistratura Democratica.
E già il contenitore è il messaggio, parafrasando McLuhan: trattasi dell’assise della corrente più ideologizzata della corporazione in toga, schierata pancia a terra per il No in una contrapposizione frontale al governo. Quanto al contenuto, la tavola rotonda cui parteciperà Monsignor Savino si intitola “L’insofferenza per lo Stato di diritto e il nuovo volto del capo” (indizio: è bionda e ha vinto le elezioni democratiche), è moderata dall’ultrà anti-riforma Massimo Giannini e vedrà la partecipazione anche della padrona di casa Silvia Albano, presidente di Md e tra i testimonial più talebani del No (ancora recentemente ha definito il sistema delle correnti «un grande strumento di partecipazione democratica», con invidiabile capacità di astrazione dalla realtà). Per intenderci sul tono complessivo, l’evento precedente si intitola “Preferirei di NO”. Eppure, ieri il numero due della Cei ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera: «Vado per la Costituzione, non per fare propaganda per il No». Appurato che la Carta fondamentale della nostra Repubblica insidia ormai il Vangelo nelle preoccupazioni delle gerarchie ecclesiastiche (ai tempi del cardinal Ruini si sarebbe strillato all’«ingerenza», ma era un’altra Cei, etichettata “conservatrice” e quindi auspicabilmente afona), nessuno dubita dell’intenzione soggettiva del vescovo pugliese. Ma nessuno, e certamente non noi, può offendere la sua intelligenza ritenendo che non veda il canovaccio oggettivo in cui la sua prestigiosa presenza si inserisce.
Comunicativo, simbolico, perfino politico nel senso della politique politicienne: è il grande raduno di un’associazione interna all’ordine giudiziario dichiaratamente di sinistra, che sceglie di schierarsi esplicitamente per il No, e di raccontare tale scelta di campo come una battaglia contro il governo in carica di cui si evocano neanche troppo velatamente tratti autoritari. In questo contesto (che non solo non è celato, è orgogliosamente rivendicato dagli organizzatori) diventa assai arduo il saggio equilibrio (o il sapiente equilibrismo, vedete voi) consegnato da Savino al Corriere: «La Chiesa, quando entra nello spazio pubblico, non lo fa per occupare ma per ricucire; non per conquistare, ma per salvare un linguaggio comune». In tema referendum, pochi “spazi pubblici” sono divisivi quanto il palco di Magistratura Democratica, né è verosimile reperire “un linguaggio comune” con una parte che accusa l’altra di attentare allo Stato di diritto, con il sempiterno trucco della fascistizzazione dell’avversario. Forse è meglio tornare ai fondamentali: «Sì, sì; no, no». O, in alternativa, stare a casa.