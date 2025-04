Garlasco, spazzatura e mozziconi: la famiglia Poggi sotto la lente

Il 20 novembre 2023, a 16 anni dall'omicidio, alla famiglia Poggi sarebbe stata sottratta della spazzatura: questo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta sul delitto di Garlasco di cui l'Adnkronos è in possesso. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villa di famiglia nel 2007, oggi sono concentrate su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già archiviato otto anni fa. Mentre l'unico condannato è l'ex di Chiara, Alberto Stasi. In particolare, sono cinque i verbali con l'elenco dei reperti acquisiti e catalogati dai militari su richiesta della Procura e consegnati - tra il novembre e il dicembre 2023 - al laboratorio di genetica forense dell'Università di Pavia.

Il reperto in questione è stato catalogato come "numero 4 mozziconi di sigaretta MS prelevati dal sacchetto della spazzatura presso l'abitazione di via Pascoli di Garlasco (presso abitazione famiglia Poggi)". Per le nuove indagini, dunque, non è stata solo acquisita la traccia genetica sulla maniglia dell'auto di Sempio, la sua spazzatura o quella di una parente - bicchieri, mozziconi di sigarette, bottiglie d'acqua, fazzoletti di carta da cui poter estrarre materiale utile - ma ci si sarebbe spinti fino alla casa della vittima. Eppure mamma Rita Preda, papà Giuseppe Poggi e il figlio minore Marco erano in vacanza in Trentino il giorno dell'omicidio e la traccia genetica di Giuseppe Poggi è fin dal 2007 a disposizione degli investigatori.