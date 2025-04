Alberto Stasi la spunta: semilibertà, ecco cosa potrà fare

Semilibertà per Alberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua ex fidanzata Chiara Poggi, trovata senza vita nella villa di famiglia a Garlasco nel 2007. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la richiesta dei legali della difesa. Dunque Stasi, che al momento lavora all'esterno del carcere come contabile, potrà stare fuori dalla cella parte del giorno non solo per motivi di lavoro ma anche per attività di reinserimento sociale. Poi dovrà tornare la sera a Bollate.

La Procura Generale, invece, aveva dato parere negativo perché Stasi nei giorni scorsi aveva rilasciato un'intervista alle Iene, programma in onda su Italia 1, durante il permesso premio dal carcere di Bollate, a quanto pare senza aver chiesto un'autorizzazione specifica. Secondo la difesa, invece, non ci sarebbero state infrazioni perché l’intervista è stata fatta durante un permesso premio.