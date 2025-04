Chiese in vendita, ecco le cappelle sconsacrate sul mercato immobiliare

«Il mondo cambia, bisogna adeguarsi», dice don Ezio: quella è una cappella «costruita cinquant’anni fa, quando c’erano tanti bambini nella zona e tanti anziani la frequentavano quotidianamente. Nell’ultimo periodo l’abbiamo tenuta aperta per tre messi settimanali del mattino e per la celebrazione serale della domenica, ma di residenti ne sono venuti comunque pochi e chi partecipava alle funzioni era per lo più di fuori».

Don Ezio Segat è uno di quei parroci di provincia concreti e che badano al sodo. Fa il sacerdote a Fontanelle, in provincia di Treviso, e in questi giorni ha fatto una scelta importante: ha deciso di mettere in vendita una chiesetta, un edificio che tecnicamente è classificato come “sala adibita a luogo di culto”, nel centro della sua cittadina di 5.600 anime, perché di fedeli, lì dentro, se ne vedono sempre meno epperò di spese ne arrivano sempre di più. Costi di manutenzione, bollette: anche tenere aperti i centri ecclesiastici costa.

Sul fronte giovani, poi, un disastro: «Piangere per i ricordi del passato non porta a costruire il futuro. Per cui siamo costretti ad adeguarci alla realtà», continua il religioso che ha già incamerato due offerte e, soprattutto, il via libera della diocesi senza il quale, ovviamente, non avrebbe potuto varcare la soglia di alcuna agenzia immobiliare. Il prezzo dell’edificio resta, al momento, segreto, ma l’affare è di quelli pubblici: oltre allo stabile c’è anche un appezzamento di terreno adiacente che è adibito ad area verde e sul nuovo uso don Ezio ha le idee chiare. Vigileremo affinché non diventi un luogo dopo adatto. Una discoteca, insomma, proprio no, ma se qualcuno vorrà costruire degli appartamenti per le famiglie l’idea non ci dispiace».

Quella di Fontanelle è una storia particolare (tra l’altro i proventi dell’operazione serviranno pure per il restauro di un’altra chiesa monumentale del XVIII secolo), ma non è l’unica. Chiese (sconsacrate), tempi (non più in uso), santuari (abbandonati), (ex) canoniche: di annunci per dar loro una nuova vita, su internet, ce ne sono a centinaia. Qui la curia (e la crisi della fede) c’entra poco: si tratta quasi sempre di immobili privati a ogni effetto, magari immersi nel verde, magari da ristrutturare da capo a piedi, spesso con una storia secolare alle spalle e, di certo, coi contorni di un investimento fuori dal comune.