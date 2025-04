Papa Francesco, quanto guadagnano i cardinali

Come i virologi durante la pandemia, i cardinali sono diventate delle vere e proprie star. Tutti gli occhi sono puntati su Roma, che è di nuovo diventata da Caput Mundi. Tantissimi i leader presenti nella capitale per assistere ai funerali di Papa Francesco. E, soprattutto, per strappare qualche soffiata preziosa su chi siederà sul trono di Pietro. Tra i sempreverdi italiani e gli outsider stranieri, con l'aggiunta anche di un possibile primo Santo Padre di colore.

Ma quanto guadagnano i cardinali? Il loro è un ruolo non da poco. Oltre a provvedere ai loro compiti strettamente religiosi, sono anche chiamati a scegliere il futuro successore del Pontefice argentino. Una volta deciso di che colore sarà il fumo - nero se non eletto, bianco se deciso -, dovranno fare ritorno alla loro professione. Un lavoro che prevede uno stipendio importante. Anche se di recente era stato lo stesso Bergoglio ad abbassarlo in un quadro di spending review per abbassare il deficit delle casse del Vaticano.