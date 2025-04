Papa Francesco, troppi cardinali in Conclave? Ecco cosa si rischia

Come il gioco delle sedie alle feste dei bambini: troppi pochi posti a sedere e troppi Cardinali che vogliono giocare. Al Conclave che si sta per aprire - quello che determinerà il successore di Bergoglio, ci sono 134 cardinali elettori più il cardinale Angelo Becciu c he pensa di parteciparvi. 135 rappresenta infatti il numero più grande che ci sia mai stato, ma anche eccessivo rispetto alla Costituzione apostolica vigente. Soprattutto pensando a quanto recita l'articolo 33 della " Romano pontifici eligendo ”. E, al momento, non c' traccia di un piano B. 15 cardinali non potrebbero entrare in Conclave, rendendo quindi nulla l'eventuale elezione di un nuovo Pontefice. E l'articolo 34 della stessa Costituzione aggiunge un altro elemento fondamentale: " Dichiariamo nulli e invalidi i loro atti , che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare il sistema o il corpo elettorale". Inoltre, c'è da considerare anche l'articolo 120: "Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione, attiva e passiva, del Sommo Pontefice, a causa o col pretesto di qualunque scomunica, sospensione, interdetto o di altro impedimento ecclesiastico". Un vero e proprio stallo.

Come fare quindi? Come riporta Open, secondo le ultime indiscrezioni due cardinali elettori avrebbero comunicato la loro rinuncia a entrare in Conclave per motivi di salute. Si tratterebbe del bosniaco Vinko Puljic, arcivescovo emerito di Sarajevo e del croato Josip Bozanic, arcivescovo emerito di Zagabria. Non basterebbero, però, dato che all'appello mancherebbero ancora 13 cardinali. Ma con la loro assenza potrebbero dare una mano alla macchina organizzativa del Vaticano, che sta vivendo un altro dramma per l’abbondanza di elettori.

Altro problema: non c'è posto per tutti a Casa Santa Marta, che dall’inizio degli anni Novanta ha sempre ospitato tutti i cardinali nei giorni della clausura per scegliere il nuovo Papa. La capienza dell'albergo, infatti, è tarata per un massimo di 106 suite e 28 stanze singole: in tutto 134. In aggiunto, nemmeno la stanza di Papa Francesco sarà disponibile. Così come quella dei suoi principali collaboratori.