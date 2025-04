Angelo Becciu pronto a un passo indietro: rumors dal Vaticano

Il cardinale Angelo Becciu, che ha sempre rivendicato il suo dovere di votare in Conclave per il nuovo Papa, a quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe deciso di fare un passo indietro e sarebbe questa la ragione per la quale non c’è stata una deliberazione da parte dei cardinali riuniti nella quinta Congregazione stamani. Il porporato è stato condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese.

Al porporato è stata anche comminata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. - Il cardinale, a quanto pare, avrebbe la sua disponibilità a fare un passo indietro riguardo alla sua presenza al Conclave. Secondo quanto apprende l’AGI, la Congregazione non ha ancora confermato ufficialmente l’esclusione del porporato sardo, finito al centro dello scandalo sulla vendita di un palazzo di lusso a Londra. La questione Becciu aprirà comunque un dibattito all’interno della Sistina.

Il porporato sardo infatti potrebbe rappresentare l’ago della bilancia nella scelta del futuro Papa, tra chi lo ha sempre sostenuto e difeso e chi invece ne ha auspicato l’esclusione. Il Conclave, insomma, si appresta ad entrare nel vivo. L'extra omnes, il fuori tutti, è fissato per il 7 maggio. E i cardinali cercheranno di arrivare a quell'appuntamento con i nodi già sciolti. E Beccio è forse il più grosso...