Becciu, bomba sul Conclave: "Nessuno può escludermi"

I funerali del Papa non sono ancora stati celebrati e già ci sono le polemiche su coloro che parteciperanno al prossimo conclave. Nel mirino, in particolare, è finito il cardinale sardo Giovanni Angelo Becciu, ex Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato e, successivamente, Prefetto della Congregazione per le cause dei santi, travolto dallo scandalo sulla gestione dei fondi della Santa Sede spesi nell’acquisto di un palazzo a Sloane Avenue, nel centro di Londra. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2018, il suo nome non compare infatti nell’elenco dei cardinali elettori, pur avendo 77 anni, pubblicato ieri dalla Sala Stampa vaticana.

«Quell’elenco non ha alcun valore giuridico e va preso per quello che è», ha dichiarato Becciu a chi gli chiedeva il motivo mentre stava prendendo l’aereo per raggiungere Roma in vista del conclave dopo aver trascorso la Pasqua a Pattada, in provincia di Sassari. Tutto nasce da un provvedimento del 24 settembre del 2020, all’indomani dello scoppio dell’inchiesta, con il quale il Papa aveva accettato la sua rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle cause dei santi e dai «diritti connessi al Cardinalato». Provvedimento che, per Becciu, sarebbe stato successivamente rivisto dallo stesso Francesco. Accusato di peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio, Becciu era stato condannato nel dicembre 2023 dal Tribunale vaticano a cinque anni e sei mesi di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.